La visión del presidente Donald Trump

Las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la paz en los países donde hay conflictos que parecen interminables, siempre llaman la atención. Su reciente reunión con Vladimir Putin en Alaska, parece ser parte de una estrategia para reducir las tensiones, que pueden escalar en guerras de mayor consecuencia. Trump ha evitado, en su primer mandato y ahora, cualquier conflagración. ¿Protege a su país?: Sí. Quiere que la economía de su país se fortalezca y ha lanzado un plan para poner de rodillas a los grupos del narcotráfico, así como la migración ilegal y la delincuencia interna. En la lógica del ejercicio del poder, Trump actúa de acuerdo a los tiempos.