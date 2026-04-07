La vida nocturna : costos de primer mundo

La vida nocturna en Panamá tiene momentos vigorosos, pero después se apaga. Entre las razones y es responsabilidad del sector de bares y restaurantes, están los precios de lo que se le cobra al consumidor por un trago, una bebida o una comida. Ningún negocio se construye para perder dinero. Sin embargo, hay cuantías que no se justifican. ¿Cuál es el riesgo y la consecuencia? El interruptor poderoso del consumidor, que enciende el éxito de esas actividades, se puede apagar por mantener altos precios. Ejemplos de casos sobran.