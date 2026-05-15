La UNACHI: Lo que viene después

Lo que ha ocurrido alrededor de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) es una vergüenza. El proyecto de una casa de estudios superiores con alto nivel académico quedó empantanado por las denuncias y confirmaciones de casos de clientelismo, nepotismo, favoritismos e incluso de manipulación de nombramientos con diplomas y documentos falsos. Y aunque esos actos tienen como responsables a una minoría, la salida de la rectora Etelvina de Bonagas es el primer paso para recuperar terreno el terreno perdido.