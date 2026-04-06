La guerra pone al mundo a prueba

La prolongación de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ha puesto al mundo en vilo. Ahora más que nunca queda claro el valor estratégico del petróleo y el gas en las economías. Decenas de países han declarado un estado de emergencia ante la escasez en algunos casos y la subida dramática de los precios del combustible en casi todas las naciones. La medidas urgentes que se están adoptando terminan siendo insuficientes porque el alza es vertiginosa. El ahorro, la contención del gasto y subsidios focalizados no se pueden evitar.