La fallida rebelión y la masacre de Albrook

El 3 de octubre de 1989, un grupo de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) lideraron una asonada contra el General Manuel Antonio Noriega, que terminó en fracaso y en el asesinato de sus principales líderes. El cabecilla principal era el mayor Moisés Giroldi, jefe de la compañía Urracá. Por inexperiencia, exceso de confianza y errores en la planificación de la conspiración, el fin del General Noriega no pudo ser ese día. Giroldi, junto a los oficiales Ismael Ortega y Jorge Bonilla, León Tejada, Juan Arza, Edgardo Sandoval, Francisco Concepción, Deóclides Julio, Feliciano Muñoz, Erick Murillo, fueron detenidos, torturados y posteriormente ejecutados con disparos en la cabeza, fusilamiento y ahorcamiento.