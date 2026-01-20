La educación que nos merecemos

Está en marcha un proyecto de reforma educativa que tiene como propósito modernizar la ley orgánica de educación del año 1946.

El primer intento comenzó en 1974, la cual fracasó cinco años después por el rechazo de la oposición y los gremios magisteriales que consideraban los cambios como “comunistas” y dirigidos a afianzar al régimen.

En 1995 y 1997 se hicieron ajustes a la ley 34, sin tocar el fondo o cambiar un sistema obsoleto y desactualizado. La hora de los cambios llegó, para una educación pública y también privada, que se quedó en el siglo pasado.