La democracia se fortalece con más democracia

Los partidos políticos son importantes en una democracia, pero las organizaciones civiles, que representan a amplios sectores de las sociedad civil están incursionando para fortalecer el sistema político, como expresiones legítimas de la gobernanza. Proponer reglas electorales que limitan o entorpecen la participación sin condiciones de los electores, es un retroceso inaceptable. La democracia se fortalece con una mayor actuación de aquellos que no militan en un partido. Lo que están aprobando es mezquino y no es bueno.