Punto de vista

La crisis económica de los municipios

La crisis económica de los municipios
James Aparicio
06 de agosto de 2026

El municipio de San Miguelito lanzó el aldabonazo. Las arcas municipales están en rojo y el déficit ronda los $400,000 al mes. Altos gastos y la caída en los ingresos han puesto en jaque a los gobiernos locales y la propia gestión de la alcaldesa Irma Hernández.

En el caso de San Miguelito no es nuevo. Los anuncios de ahorros y amplios recortes anunciados por Hernández llegan tarde porque debieron comenzar hace dos años. Si en noviembre los números no mejoran, la medida se extenderá en el tiempo y los proyectos podrían paralizarse.

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