¿Hacia dónde debemos avanzar?

En los operativos de captura de droga el país es exitoso. Donde seguimos cojeando es en la desarticulación, captura, judicialización y condena de los capos del mundo criminal.

Son muy pocos los operativos dirigidos a la estructura económica y el número de pandillas vinculadas al narcotráfico va en aumento. Es hora de replantearse la estrategia de seguridad del país en las áreas donde ya hay alertas rojas.

Un aliado sólido en esta batalla es Estados Unidos. Tienen financiamiento, experiencia, tecnología y buenos resultados.