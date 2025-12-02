Punto de vista

¿Habrá otra crisis en San Miguelito?

James Aparicio
02 de diciembre de 2025

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, se enfrenta al principal desafío de su administración: la recolección y disposición de la basura de sus nueve corregimientos.

El contrato con Revisalud terminará a finales de diciembre y la licitación para tener una nueva empresa todavía no tiene un ganador.

¿Tendrán capacidad las juntas comunales y representantes de recogerla o los corregimientos se llenarán de desechos? ¿Podrán cobrarle a los que no pagan? Las buenas intenciones existen, garantías, no hay ninguna en el horizonte.

