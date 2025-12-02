¿Habrá otra crisis en San Miguelito?

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, se enfrenta al principal desafío de su administración: la recolección y disposición de la basura de sus nueve corregimientos.

El contrato con Revisalud terminará a finales de diciembre y la licitación para tener una nueva empresa todavía no tiene un ganador.

¿Tendrán capacidad las juntas comunales y representantes de recogerla o los corregimientos se llenarán de desechos? ¿Podrán cobrarle a los que no pagan? Las buenas intenciones existen, garantías, no hay ninguna en el horizonte.