El turismo, la artesanía y los pequeños empresarios

En este momento, donde la recuperación económica de los sectores afectados por el terremoto es una prioridad y el impulso de la mediana y gran empresa es también fundamental.

Apuntar el turismo, apoyar a la artesanía local e impulsar a los pequeños empresarios se convierte en la prioridad número uno. Si algo aprendimos de la paralización de la economía por la pandemia del covid-19 es que precisamente, el país no se puede parar. Los financiamientos y ayudas económicas no reembolsables son necesarios en este momento.