El país no quiere un julepe

En democracia, siempre hay grupos, movimientos o liderazgos que proponen la “conmoción” para expresar su descontento por una decisión o circunstancia con la cual no está de acuerdo o que le afecta. La democracia permite todas las expresiones, pero igualmente, los ciudadanos rechazan la violencia política, el cierre de calles, la confrontación y el desasosiego. Por el contrario, los panameños y extranjeros que viven en el país demandan estabilidad. Otros, sin embargo, promueven el desasosiego como vehículo de sus propuestas ideológicas.