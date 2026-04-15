Punto de vista

El país funciona con varias ruedas

El país funciona con varias ruedas
James Aparicio
15 de abril de 2026

En una democracia, las diferencias son parte de la vida democrática. El gobierno y el ejercicio del poder se componen de varias ruedas.

Tal como me lo explicó un gran amigo, el gobierno nacional es la gran rueda, el resto de los poderes del Estado y la empresa privada, sindicatos y ciudadanos (y sus organizaciones), convertidos en votantes cada 5 años son más pequeñas, pero igual de importantes para que se mueva el engranaje del país.

Cada uno de los actores políticos y sociales deben poner de su parte para avanzar sin contratiempos.

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