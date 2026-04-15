El país funciona con varias ruedas

En una democracia, las diferencias son parte de la vida democrática. El gobierno y el ejercicio del poder se componen de varias ruedas.

Tal como me lo explicó un gran amigo, el gobierno nacional es la gran rueda, el resto de los poderes del Estado y la empresa privada, sindicatos y ciudadanos (y sus organizaciones), convertidos en votantes cada 5 años son más pequeñas, pero igual de importantes para que se mueva el engranaje del país.

Cada uno de los actores políticos y sociales deben poner de su parte para avanzar sin contratiempos.