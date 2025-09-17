Punto de vista

El país está en modo “pendenciero”

Lineth Rodríguez
17 de septiembre de 2025

Así como en gran parte de la segunda mitad del siglo pasado nos jactábamos de la mejor agua para el consumo humano: potable, incolora e inodora, así mismo afirmábamos que no nos afectan los desastres naturales y teníamos la capacidad para entendernos sin llegar a la confrontación o la violencia. En este nuevo siglo, se deterioró la producción, distribución y calidad del agua potable, una lluvia provoca inundaciones y derrumbes y no hay una discusión intensa que no termine en amenazas o sendos tortazos a diestra y siniestra.

