El país está en modo “pendenciero”

Así como en gran parte de la segunda mitad del siglo pasado nos jactábamos de la mejor agua para el consumo humano: potable, incolora e inodora, así mismo afirmábamos que no nos afectan los desastres naturales y teníamos la capacidad para entendernos sin llegar a la confrontación o la violencia. En este nuevo siglo, se deterioró la producción, distribución y calidad del agua potable, una lluvia provoca inundaciones y derrumbes y no hay una discusión intensa que no termine en amenazas o sendos tortazos a diestra y siniestra.