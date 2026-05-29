El origen de la intolerancia escolar

Las disputas a golpes entre jóvenes estudiantes entre los 12 años y los 17 años no son nuevas, pero ahora son más frecuentes.

La resolución de las diferencias a puños era propia de los varones, ahora las protagonistas son las damas adolescentes y las redes sociales como un registro sin control.

El origen de esa violencia tiene como origen el hogar y la ausencia de autoridad.

El ingrediente que le da categoría de gravedad es que ahora hay planificación, ataques coordinados y una violencia que incluye el deseo de hacer mucho daño físico.