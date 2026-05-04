Punto de vista

El fútbol nacional sí nos importa

El fútbol nacional sí nos importa
James Aparicio
04 de mayo de 2026

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) es, sin lugar a dudas, el semillero más importante de los jugadores que se están destacando en el mundo, integran las selecciones y el dan sustento a la liga de fútbol local. Los reclamos reiterados sobre debilidades en el arbitraje, condiciones laborales de los jugadores y ahora, las dudas que se siembran de los resultados, exigen amplias investigaciones para saber a fondo qué es cierto y qué es producto de la emoción, la imaginación. La liga tiene que defender su integridad y el trabajo duro de tantos años, sin titubear en nada.

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