El fútbol nacional sí nos importa

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) es, sin lugar a dudas, el semillero más importante de los jugadores que se están destacando en el mundo, integran las selecciones y el dan sustento a la liga de fútbol local. Los reclamos reiterados sobre debilidades en el arbitraje, condiciones laborales de los jugadores y ahora, las dudas que se siembran de los resultados, exigen amplias investigaciones para saber a fondo qué es cierto y qué es producto de la emoción, la imaginación. La liga tiene que defender su integridad y el trabajo duro de tantos años, sin titubear en nada.