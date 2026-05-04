Misión científica de la NASA llega a Panamá para estudiar la biodiversidad tropical

La Embajada de Estados Unidos en Panamá dio la bienvenida a la aeronave de investigación Gulfstream C-20A de la NASA, que permanecerá en el país hasta el 9 de mayo. Esta misión, denominada AVUELO, funciona como un laboratorio volador equipado con radares de última generación para estudiar los ecosistemas terrestres y costeros panameños, en una colaboración estratégica con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

El embajador de EE.UU., Kevin Marino Cabrera, destacó que esta visita reafirma el liderazgo de su país en innovación y la sólida relación con Panamá. “La NASA representa lo mejor del ingenio y la excelencia estadounidense. Al traer esta misión de clase mundial, estamos mostrando con orgullo nuestra tecnología e inspiramos a la próxima generación a seguir carreras STEM”, afirmó el diplomático.

La campaña AVUELO permite a los investigadores obtener datos únicos sobre los doseles forestales y humedales del país, vinculando observaciones satelitales con mediciones de campo. Según el embajador estadounidense, este esfuerzo busca desarrollar nuevos métodos para comprender los trópicos, destacando que el objetivo es “contribuir a descubrimientos que darán forma a nuestro futuro” y fortalecer la fuerza laboral científica regional.

Además del rigor investigativo, la visita tiene un fuerte componente educativo bajo la iniciativa “Freedom 250”. Durante la semana, estudiantes y docentes panameños participarán en recorridos por la aeronave y conferencias técnicas con científicos de la NASA, promoviendo el interés por la ciencia y la tecnología como pilares del desarrollo y la cooperación entre ambas naciones.