El día uno de un nuevo año

Terminadas las fiestas despedida del año viejo, los próximos 365 días se espera que sean intensos. Recomendaría como primera acción del año, abrir una cuenta de ahorro personal y una de Navidad. La cantidad, de acuerdo a los ingresos y posibilidades. En el ahorro está la fortaleza de un país y sus familias. Igualmente, acercar más a la familia y a los amigos. Son tiempos donde la solidaridad, en todos sus aspectos, es fundamental. Y además, que miremos hacia adelante, siempre con optimismo. Rendirse, como dice una frase, no es una opción. Luchar, una obligación.