El día de los derechos humanos

Los derechos humanos se defienden todos los días. Sin embargo, el 10 de diciembre de cada año, se recuerda que todas las personas, sin importar su religión, color, nacionalidad sexo, condición física o condición económica tiene unos derechos “inalienables”. La fecha coincide con la adoptación de la declaración universal de los derechos humanos, en la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. En Panamá es una tarea de todos los días y eso incluye una intensa educación a todos los niveles sociales.