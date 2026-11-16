El ataque a uno es un ataque a todos

Cuando se ataca a un periodista y se atenta contra su residencia, tal como ocurrió el pasado sábado, 14 de noviembre contra la residencia del director asociado de La Prensa y periodista Rolando Rodríguez y su familia, es contra todos.

Rolando, además de colega, fue mi compañero de aulas en la escuela de periodismo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Es parte de una generación que dio sus primeros pasos en el periodismo en medio de la crisis del régimen del General Manuel Antonio Noriega y la invasión de Estados Unidos para derrocarlo.

El atentado fue un acto terrorista y nos incumbe a todos por que nos amenaza por igual.