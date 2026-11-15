Torrijos: “No podemos normalizar la violencia; Panamá necesita reconstruirse y cambiar la manera de gobernar”

El expresidente de la República y presidente del partido en formación Unidos para la Nueva Era (UNE), Martín Torrijos Espino, condenó el atentado contra el periodista Rolando Rodríguez y su familia, y planteó la necesidad de transformar la gestión pública durante el lanzamiento de la gira nacional “Panamá nos UNE”.

Al comenzar su intervención en la apertura de la jornada de inscripciones de dicho colectivo, este domingo, apenas horas después del Día del Periodista, advirtió que estas agresiones vulneran la libertad de expresión y amenazan la convivencia democrática: “No podemos normalizar la violencia. Mucho menos permitir que se utilice para intimidar o silenciar a quienes ejercen el derecho a informar”.

Respecto al sismo que golpeó al país hace poco más de un mes, el exmandatario elogió la solidaridad ciudadana. Citando el caso de Mario Marín, un jubilado de Las Minas que perdió en 40 segundos lo construido en 40 años, Torrijos sostuvo que la tragedia destapó problemas estructurales previos como la pobreza, la desigualdad y el abandono del interior. Por ello, propuso una reconstrucción integral que trascienda las viviendas e incluya acceso a agua potable, electricidad, caminos, agricultura, turismo, empleos y el fortalecimiento transparente de los gobiernos locales.

En un análisis más amplio sobre la crisis nacional, el dirigente señaló que el alto costo de la vida, el desempleo juvenil y las deficiencias en salud y transporte, sumados a la corrupción, las contrataciones directas y los conflictos de intereses, han erosionado la credibilidad de las instituciones. No obstante, exhortó a la población a involucrarse activamente bajo la premisa de que, si la gente decente abandona la política, esta queda en manos de los responsables del deterioro actual. Asimismo, apeló a la experiencia de su administración en hitos como la ampliación del Canal y la Concertación Nacional para defender un modelo basado en el diálogo y la consulta, afirmando que UNE no solo busca reemplazar a los gobernantes, sino cambiar la manera de ejercer el poder.

Finalmente, Torrijos informó que, tras recorrer el país para escuchar a diversos sectores y recibir la autorización del Tribunal Electoral (TE), la agrupación inicia formalmente su proceso de inscripción de adherentes. Recalcó que cada firma representa un voto de confianza que debe ganarse en las calles, e instó a sus simpatizantes a movilizarse en todo el territorio nacional para consolidar el colectivo, advirtiendo de que, sin inscripción, no podrán competir en las urnas y otros decidirán el rumbo del país. Con esta gira, UNE inaugura su etapa de organización territorial con la mira puesta en ganar las elecciones generales de 2029.