Todos los años la interrogante da vueltas. ¿Podemos tener una educación de primer mundo? Llegan gobiernos y los planes y programas de educación colapsan porque no han estremecido las viejas estructuras con las cuales se fundamentó el sistema escolar del país. La anunciada reforma educativa, todavía sin detalles, debe crear la condiciones para impulsar los cambios que necesita el país y un mercado que exige profesionales formados de acuerdo a los avances tecnológicos y a la feroz competencia de un mercado cada vez más global.