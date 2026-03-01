CCIAP: Panamá necesita una reforma educativa integral, moderna y flexible

Panamá necesita una reforma educativa integral, moderna y flexible, consideró este domingo 1 de marzo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en la víspera del inicio del nuevo año lectivo.

“No basta con abrir las puertas de las escuelas. Abrirlas es el punto de partida, no la meta. La meta es calidad y pertinencia. La meta es que cada estudiante que se siente en un pupitre salga con herramientas reales para la vida: valores sólidos, pensamiento crítico, capacidad de adaptación, habilidades digitales y comunicación; así como, formación técnica”, destacaron el Cámara Opina.

Agregaron que, “Panamá necesita una ley marco que no sea una camisa de fuerza, sino una plataforma de evolución. Que permita actualizar planes de estudio con agilidad, incorporar tecnología de forma efectiva, fortalecer la educación científica y técnica, y conectar el aula con la realidad productiva del país”.

“No hay reforma posible sin fortalecer al docente. La capacitación continua no puede ser opcional ni esporádica. La inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital ya están redefiniendo el mercado laboral”, añadió el texto.

Mencionaron que, “nuestros maestros deben contar con herramientas, metodologías actualizadas y acompañamiento permanente para formar a esta nueva generación”.

Además, debemos cerrar de una vez por todas la brecha entre educación y empleo. No podemos seguir teniendo empresas que no encuentran el talento que necesitan, mientras miles de jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral. Esa desconexión es un lujo que Panamá no puede darse. Y esa brecha se corrige desde el aula, desde el currículo y desde la articulación con el sector productivo.

Este 2 de marzo no debe ser simplemente el inicio del calendario escolar, debe ser el inicio de un compromiso nacional renovado. Un acuerdo claro y firme de que la educación es prioridad absoluta. La educación no es un gasto, es la inversión más estratégica que puede hacer una nación. Ahí reside nuestro futuro y eso empieza mañana, concluyeron del gremio.