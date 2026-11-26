La llegada de la Inteligencia Artificial y la aparición de innumerables personas que manejan cuentas en redes sociales donde publican entrevistas, comentarios y fotografías nos hacen preguntar si el periodismo profesional está diseñado a desaparecer. Haciendo una proyección hacia el futuro, estoy convencido que no. Sin embargo, las escuelas de periodismo de las universidades se tendrán que transformar para formar líderes y emprendedores ante una realidad que empuja el oficio a la transformación con la tecnología de la mano.