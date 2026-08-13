Un Foro de la Coalición Contra los Carteles de Las Américas se ha desarrollado en Panamá. No es un evento cualquiera.

Confirma el compromiso de 19 países de la región, liderados por Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales que controlan la producción, distribución y venta de drogas que tanto daño le han hecho a millones y millones de ciudadanos.

Lo dijo el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, pasar del discurso político a la acción conjunta. La cooperación en inteligencia y operativos en grupo serán clave para derrotar al crimen organizado.