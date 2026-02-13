Declaración urgente sobre la diabetes

Uno de los problemas de salud que más apremian al país es el número de casos de diabetes. Las estadísticas conocidas reconocen a 200,000 pacientes diagnosticados y a unos 450,000 que la padecen y no lo saben o están en la fase llamada prediabetes.

La diabetes afecta a niños, jóvenes y adultos mayores, sometidos a tratamientos costosos que presionan a las autoridades y al bolsillo de los enfermos, porque el tratamiento que incluye insulina, metformina y medicamentos para la presión y el cuidado de los riñones, cuesta “un ojo de la cara”.