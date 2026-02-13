Punto de vista

Declaración urgente sobre la diabetes

James Aparicio
13 de febrero de 2026

Uno de los problemas de salud que más apremian al país es el número de casos de diabetes. Las estadísticas conocidas reconocen a 200,000 pacientes diagnosticados y a unos 450,000 que la padecen y no lo saben o están en la fase llamada prediabetes.

La diabetes afecta a niños, jóvenes y adultos mayores, sometidos a tratamientos costosos que presionan a las autoridades y al bolsillo de los enfermos, porque el tratamiento que incluye insulina, metformina y medicamentos para la presión y el cuidado de los riñones, cuesta “un ojo de la cara”.

