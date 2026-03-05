De caravanas, celulares y uniformes

Con el paso del tiempo, la sociedad se adapta y va cambiando. Eso pasa en el sistema escolar público y privado. Hace veinte años no se realizaban caravanas de estudiantes acompañados por sus padres para llegar con mucho entusiasmo al centro escolar. En los colegios públicos había un solo uniforme oficial y no se permitía vestirse con un “suéter”. El corte de cabello era uno para los varones y otro para las niñas. Y el móvil celular es un distractivo, pero también un valioso auxiliar del conocimiento. Hoy, son tiempos más liberales y las férreas disciplinas son más laxas. Al final, es el mismo objetivo, que los chicos aprendan y crezcan.