Columbia Broadcasting System (CBS)

El 18 de septiembre de 1927, CBS comienza a conquistar las audiencias en Estados Unidos. La poderosa e influyente CBS tiene sus orígenes en la United Independent Broadcasters, Inc, que poseía 16 estaciones radiales. Es una de las tres cadenas de radio y televisión más grandes de Estados Unidos. Las emisiones noticiosas, periodismo investigativo, análisis político, películas y entretenimiento han consolidado a CBS como un conglomerado de medios poderoso e influyente. Su parrilla y su plantilla, también lo confirman.