Punto de vista

Cargos políticos que deciden los políticos

Cargos políticos que deciden los políticos
James Aparicio
17 de abril de 2026

Aunque la Constitución y la Ley regulan la elección o ratificación de un gran número de funcionarios, en el caso de aquellos cuya selección depende de la Asamblea Nacional, los acuerdos y pactos entre los partidos políticos (en el poder y en la oposición) representados en el hemiciclo, deciden hacia dónde se inclinará la balanza.

Así ocurrió con la Defensoría del Pueblo y el nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Ambos (Angela Russo y Jaime Barroso) tienen experiencia y credenciales, de eso no hay duda, pero los pactos políticos son los que deciden esos cargos.

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