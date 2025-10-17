Presidente Mulino objeta Ley de fomento de atletas por duplicar funciones

El Ejecutivo devolvió parcialmente objetado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 100, que adiciona un capítulo a la Ley 16 de 1995, que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes), debido a que duplica funciones que ya son ejercidas legalmente por esta institución, lo cual contraviene la regulación integral del deporte, la recreación y la actividad física en Panamá.

Según nota remitida a los diputados, el proyecto que busca crear el Programa para el Fomento y Desarrollo de Estudiantes Atletas, facilitando el acceso a becas deportivas en universidades extranjeras, entra en conflicto con el marco jurídico vigente, ya que actualmente el otorgamiento de becas deportivas y el cumplimiento de las condecoraciones y estímulos al mérito deportivo corresponden legalmente a Pandeportes, en conjunto con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

Agrega que este plan no identifica la fuente de financiamiento ni una clara disponibilidad presupuestaria que permita desarrollar con responsabilidad el programa, por lo que su implementación entra en conflicto con normas presupuestarias establecidas en la Constitución Política de la República. Lo anterior señala que podría afectar la capacidad de la administración pública para distribuir los recursos de manera eficiente conforme a las prioridades nacionales y las políticas públicas vigentes.

Dado que el proyecto busca que el programa rija el año lectivo posterior a su promulgación (es decir, en 2026), se acarrearía el riesgo de no dotarlo de un presupuesto adecuado.