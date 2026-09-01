Política

VAMOS entra en fase de recolección de iniciadores

La diputada y miembro de la coalición, Janine Prado, explicó que se trata del trámite inicial de conformación. Dijo que tienen puntos fijos en el país para recolectar las firmas que posteriormente serán presentadas ante el TE

VAMOS entra en fase de recolección de iniciadores
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VAMOS entra en fase de recolección de iniciadores
ML | El expresidente Martín Torrijos, de UNE, en Tribunal Electoral
Thaylin Jiménez
01 de septiembre de 2026

La coalición VAMOS se suma a otros grupos que actualmente se encuentran en trámite para constituirse en colectivos políticos en formación, luego de que iniciara la recolección de ciudadanos que suscribirán la solicitud para la formación de su partido político. Sobre esta fase, la Secretaría General del Tribunal Electoral (TE) aclaró que la recolección de los iniciadores no requiere autorización previa de la entidad.

La decisión de convertirse en partido político fue adoptada el sábado por los miembros de VAMOS, organización que hasta ahora ha participado en los procesos electorales como una plataforma de candidatos independientes.

“Lo vamos a hacer porque nuestro objetivo es participar para ganar los puestos de mando popular, para poder tener el poder de realmente resolver los problemas a los panameños”, manifestó el presidente de la organización Juan Diego Vásquez.

De acuerdo con la explicación de la Secretaría General del TE, el numeral 1 del artículo 52 del Código Electoral establece que la solicitud de autorización para la formación de un partido debe estar suscrita por al menos 500 ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos. De estos, al menos 25 deben residir en cada provincia y 10 en cada comarca. La recolección de estos ciudadanos iniciadores constituye una de las primeras etapas del proceso de formación del partido. Posteriormente, VAMOS deberá cumplir con los demás requisitos y etapas establecidos en la legislación electoral.

VAMOS fue la bancada más numerosa tras las elecciones generales de 2024, pero se ha reducido a 14 diputados
En 2022, VAMOS surgió como una coalición de candidatos independientes de cara a las elecciones de 2024
Aspiran convertirse en partido

ml | Además de la coalición VAMOS, otros colectivos políticos adelantan gestiones para constituirse formalmente en partidos políticos. Entre los grupos que se encuentran en trámite están: Proyecto Panamá, Partido Auténtico Nacional, Partido Reconstrucción Ciudadana, Partido Transformación Nacional, Partido Nuevo Horizonte, Unidos por una Nueva Era (UNE), Nivira y CREO.

A este grupo se suman el Partido Acción Ciudadana, el Movimiento Radix y el Partido Nacional Humanitario, que ya se encuentran en la etapa de recolección de las 45 mil 503 firmas para constituirse como partido político legalmente constituido.

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