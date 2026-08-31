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La ministra española Yolanda Díaz disputará el liderazgo de la OIT

La ministra española Yolanda Díaz disputará el liderazgo de la OIT
La vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, habla durante una sesión plenaria del Congreso de los Diputados, el 9 de julio de 2025 en Madrid Javier Soriano
AFP
31 de agosto de 2026

La ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y será la única aspirante que competirá con el actual director, el togolés Gilbert Houngbo, cuyo mandato concluye en septiembre de 2027.

El plazo para presentar candidaturas llegó a su fin este lunes.

El Consejo de Administración de la OIT está compuesto por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, de acuerdo con la estructura tripartita de la organización.

La misión de esta agencia de la ONU es promover los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales.

En junio pasado, por ejemplo, adoptó un histórico acuerdo para proteger a los trabajadores de plataformas de la economía digital.

Sin embargo, la agencia con sede en Ginebra se ha enfrentado en años recientes a fuertes turbulencias debido a la caída de la financiación internacional, especialmente por parte de Estados Unidos.

La OIT depende de Estados Unidos para la mayor parte de su financiación, ya que Washington cubre un 22% de su presupuesto.

Ante estas presiones financieras, la agencia ha puesto en marcha un plan de reforma que incluye la eliminación de 120 puestos de trabajo, equivalentes a 73 plazas a tiempo completo, según documentos internos consultados por la AFP.

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