$!Vamos avanza hacia un partido

La bancada de Vamos mantiene sobre la mesa la posibilidad de convertirse en un partido político, en medio del debate por las reformas electorales y su desventaja sobre los independientes.

La diputada Janine Prado explicó que “esta eventual decisión no correspondería exclusivamente a la bancada legislativa, sino que recaería en todos los integrantes de la Coalición Vamos”. Según detalló, “el escenario podría acelerarse si el paquete de reformas electorales cercenaría la libre postulación, lo que afectaría el derecho de los ciudadanos a aspirar a cargos públicos en igualdad de condiciones”.

Por su parte, el director de Organización Política del movimiento, Mijail Castillo, señaló que “Vamos se encuentra en una fase de fortalecimiento de sus estructuras a nivel nacional, paralelamente, se evalúa la viabilidad de convertirse en partido político como una alternativa para garantizar condiciones equitativas de participación electoral”.

Castillo subrayó que, de no poder competir en igualdad de condiciones como movimiento independiente, la organización optaría por formalizarse como partido.

En tanto, el diputado Jorge Bloise manifestó recientemente en una entrevista a un medio local que las reformas podrían empujar a los movimientos ciudadanos hacia la creación de partidos. “Yo creo que las reformas de alguna manera obligan a crear partidos; siempre he dicho que son necesarios en cualquier democracia”, afirmó.

Sobre el plazo para poderse concretar como partido, una fuente del Departamento de Partidos Políticos y Libre Postulación de la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral informó que, hasta el 31 de diciembre de 2027, la bancada puede crear un partido.