Vamos abre proceso contra representante sancionado por Antai

La coalición Vamos informó que ha presentado una solicitud para investigar y tomar las medidas correspondientes conforme a su Código de Ética, contra el representante del corregimiento Omar Torrijos, Óscar Gutiérrez, quien fue sancionado por la Autoridad Nacional de Transparencia y acceso a la Información (ANTAI) por nepotismo.

En un comunicado el grupo político expresó “que rechazan “de manera categórica cualquier tipo de conflicto de intereses en el sector público y cualquier práctica que atente contra la transparencia y la confianza de la ciudadanía”.

La coalición fue enfática al expresar que “ninguna práctica que ponga en duda la integridad de la política tendrá cabida en VAMOS”.