UNE intensifica su organización territorial y cuestiona reformas electorales

Unidos por una Nueva Era (UNE) informó que, durante el fin de semana, dirigentes y simpatizantes del movimiento participaron en reuniones de coordinación realizadas en las provincias de Coclé, Veraguas y Panamá Oeste, encuentros que también contaron con la presencia de moradores de distintas comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé.

Según detalló UNE, las reuniones estuvieron encabezadas por el expresidente de la República, Martín Torrijos, y miembros de la Junta Directiva Provisional del movimiento, quienes explicaron a los participantes el proceso de organización territorial que adelanta la agrupación política en diferentes puntos del país.

El presidente del grupo político Martin Torrijos manifestó que “el movimiento busca representar una respuesta al descontento que existe en distintos sectores de la población panameña, ante lo que calificó como falta de proyectos, compromiso y atención a las necesidades ciudadanas”.

Torrijos afirmó que “UNE es la respuesta ante la desilusión” y cuestionó el desempeño del Gobierno frente a las dificultades que, según señaló, atraviesan actualmente los panameños.

Asimismo, el movimiento informó que, durante su intervención, Torrijos cuestionó que la recuperación económica anunciada por el Gobierno se esté reflejando en la realidad de los ciudadanos. “Este cuento de que ha mejorado la economía no se siente”, expresó el expresidente, según UNE.

De igual manera, UNE señaló que, durante las reuniones, los participantes provenientes de comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé expusieron sus principales preocupaciones y las necesidades que enfrentan en sus territorios.

A partir de estas intervenciones, según comunicó el movimiento, los moradores manifestaron que consideran a UNE y al liderazgo de Martín Torrijos como una alternativa ante los problemas que, a su juicio, continúan sin recibir respuesta.

Por otro lado, Torrijos también se refirió a las reformas que actualmente se discuten en materia electoral y expresó cuestionamientos sobre algunos de los cambios propuestos, particularmente aquellos que podrían incidir en la participación de nuevas organizaciones políticas.

EL expresidente, calificó la propuesta como “una reforma hecha a la medida” y consideró que las modificaciones planteadas podrían aumentar las dificultades para las agrupaciones que buscan constituirse como alternativas dentro del escenario político nacional.

De acuerdo con UNE, Torrijos sostuvo que los cambios electorales no afectarían únicamente a esta organización, sino también a otros movimientos que buscan incorporarse a la competencia política y electoral del país.

Finalmente, UNE informó que continuará realizando encuentros de organización y capacitación en distintas regiones como parte de su proceso de integración y participación de sus seguidores.

Actualmente, según la organización, Unidos por una Nueva Era se encuentra en proceso de formación como partido político ante el Tribunal Electoral y desarrolla actividades destinadas a fortalecer su estructura territorial.