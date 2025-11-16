Tribunal Electoral confirma nómina y candidatura de Jorge Herrera

El Pleno del Tribunal Electoral (TE) ratificó la validez de la Lista N°2 de directores nacionales del Partido Panameñista, encabezada por Iraida Graell, y ha confirmado la candidatura de Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional, al cargo de presidente del colectivo político.

La confirmación se da tras rechazar una apelación y acoger el fallo previo del Juzgado Cuarto Administrativo Electoral, que desestimó una impugnación presentada contra la nómina que busca competir el próximo 23 de noviembre en la convención nacional del partido.

El recurso presentado por el abogado y miembro del colectivo, Rodrigo Esquivel, buscaba anular la candidatura de Herrera, aduciendo que la lista no cumplía con los principios de igualdad establecidos en el Artículo 373 del Código Electoral y en el Decreto 84 de 2022.

El Juzgado Cuarto Administrativo Electoral resolvió, mediante la Resolución 35-202-J4AE del 4 de noviembre, dar por válida la inscripción. El tribunal diferenció entre la paridad numérica y la alternancia de género.

Asimismo, el Tribunal verificó que la nómina impugnada cumplía con la paridad numérica del 50%, al estar compuesta por dieciséis principales y dieciséis suplentes, con ocho hombres y ocho mujeres en cada categoría.

El fallo admitió que existía “falta de apego a la alternancia”, pero la calificó de no trascendente, argumentando que su omisión no afectaba el funcionamiento del organismo colegiado ni la esencia de la paridad. Con esta decisión, la candidatura de Jorge Herrera y la Lista N°2 quedan confirmadas para el proceso electoral interno del Partido Panameñista.