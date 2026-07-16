Política

Tres partidos en formación y cinco solicitan constituirse

Los colectivos en formación deben recolectar un mínimo de 45,503 firmas antes del 31 de diciembre de 2027

Tres partidos en formación y cinco solicitan constituirse
Cortesía TE | Imagen de la entrada principal de la sede del Tribunal Electoral.
Yalena Ortiz
16 de julio de 2026

Según datos del Tribunal Electoral (TE), existen tres partidos en formación reconocidos mediante resolución, los cuales se encuentran en la fase de inscripción de adherentes.

Estos son: el Partido Acción Ciudadana Independiente (ACI), que, según el último informe del TE, cuenta con 2,853 adherentes; el Movimiento Radix, con 371 inscritos; y el Partido Nacional Humanitario (PNH), que registra 2,347 personas.

Además, cinco grupos de ciudadanos han solicitado constituirse como partidos en formación y se encuentran actualmente en la fase de revisión de los documentos presentados y de verificación de las firmas requeridas. Estos grupos son: Proyecto Panamá (PROPAN), el Partido Auténtico Nacional (PANA), el Partido Reconstrucción Ciudadana (PRC), el Partido Transformación Nacional (TN) y el Partido Nuevo Horizonte.

En cuanto al colectivo Unidos para la Nueva Era (UNE), el pasado 13 de julio culminó el proceso de recepción de observaciones, propuestas y recomendaciones para crear los principios, objetivos y normas que regirán su funcionamiento.

“UNE tiene previsto presentar a finales de julio la documentación requerida por el Código Electoral ante el Tribunal Electoral. Una vez revisada y validada, la organización espera recibir la notificación oficial como partido político en formación, para iniciar el proceso de inscripción nacional de adherentes”, detalló Ricardo Aguilar, coordinador de comunicaciones.

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