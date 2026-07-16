Tres partidos en formación y cinco solicitan constituirse

Según datos del Tribunal Electoral (TE), existen tres partidos en formación reconocidos mediante resolución, los cuales se encuentran en la fase de inscripción de adherentes.

Estos son: el Partido Acción Ciudadana Independiente (ACI), que, según el último informe del TE, cuenta con 2,853 adherentes; el Movimiento Radix, con 371 inscritos; y el Partido Nacional Humanitario (PNH), que registra 2,347 personas.

Además, cinco grupos de ciudadanos han solicitado constituirse como partidos en formación y se encuentran actualmente en la fase de revisión de los documentos presentados y de verificación de las firmas requeridas. Estos grupos son: Proyecto Panamá (PROPAN), el Partido Auténtico Nacional (PANA), el Partido Reconstrucción Ciudadana (PRC), el Partido Transformación Nacional (TN) y el Partido Nuevo Horizonte.

En cuanto al colectivo Unidos para la Nueva Era (UNE), el pasado 13 de julio culminó el proceso de recepción de observaciones, propuestas y recomendaciones para crear los principios, objetivos y normas que regirán su funcionamiento.

“UNE tiene previsto presentar a finales de julio la documentación requerida por el Código Electoral ante el Tribunal Electoral. Una vez revisada y validada, la organización espera recibir la notificación oficial como partido político en formación, para iniciar el proceso de inscripción nacional de adherentes”, detalló Ricardo Aguilar, coordinador de comunicaciones.