Al menos 13 funcionarios de alto nivel quedan fuera del gobierno

Al menos trece funcionarios de alto nivel dejaron de ocupar sus cargos durante la actual administración del presidente José Raúl Mulino. De ellos, tres resultaron destituidos y nueve presentaron su renuncia. Entre las bajas más relevantes figuran directores, gobernadores, embajadores y viceministros.

Según fuentes oficiales, una de las primeras salidas ocurrió a finales de agosto de 2024, cuando Arturo Alvarado fue removido de la dirección del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Posteriormente, en octubre de ese mismo año, Jaime Trujillo presentó su dimisión irrevocable como director del Servicio de Protección Institucional (SPI).

Asimismo, en diciembre de 2024 se registraron varias salidas; entre ellas la de Jaime Díaz, quien dejó la dirección del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), y la de Elizandro Hernández, el entonces gobernador de la comarca Guna Yala.

Otros cambios

La lista de cambios también incluye el retiro de Francisco Ameglio, quien dejó el puesto de viceministro de Desarrollo Agropecuario; Ana Fábrega, quien cesó funciones como directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf); José Pablo Ramos, que renunció a la gerencia de la Cadena de Frío; y Rutilio Villarreal, quien presentó su renuncia como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y Saquina Jaramillo, dejó la dirección de la Lotería Nacional de Beneficencia el 14 de enero de 2026.

Entre las renuncias de mayor impacto destaca la de Jorge Torregroza, quien dejó la dirección general del Sistema Penitenciario de Panamá el 19 de junio de 2026, luego de las investigaciones iniciadas tras la fuga de 195 privados de libertad del centro penitenciario La Joyita. Su dimisión fue aceptada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Finalmente, el pasado 13 de julio, Raúl Fernández presentó su renuncia como director general de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), convirtiéndose así en una de las más recientes bajas dentro del gabinete.