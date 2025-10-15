Tres facciones se enfrentan para dirigir el panameñismo

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El periodo de postulaciones que inició el pasado sábado 11 de octubre culmina hoy, miércoles 15 de octubre. 'Luego viene el proceso de impugnación', explicó Alberto Guerra, presidente del Comité Nacional de Elecciones. En tanto, el período permitido para hacer propaganda y campaña electoral es del martes 18 de noviembre a la media noche del jueves 20 de noviembre de 2025, explicó Guerra.Los 11 cargos de la Junta Directiva que se elegirán son: un presidente, tres vicepresidentes, un secretario general, tres subsecretarios generales, un tesorero, un subtesorero y un vocal. El 23 de noviembre, votarán 1,375 convencionales, según el presidente del Comité de Elecciones.