Torrijos asegura a colonenses que contarán con moderno Centro Regional Universitario

El expresidente de la República y candidato presidencial por el Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, se comprometió con jóvenes universitarios colonenses en mejorar las estructuras del Centro Regional Universitario (CRUC), que data de hace 42 años y cuyas infraestructuras están deterioradas.

El equipo de campaña de Torrijos informó que el candidato se reunió en un conversatorio con los universitarios, quienes le aseguraron que “nadie se ha interesado por modernizar el Centro Regional Universitario de Colón”.

Ante estas demandas, además de otras de interés social [problemas pluviales, inseguridad, salud, educación y pobreza], el exmandatario apostó a que “todos juntos trabajaremos para recuperar las instalaciones [universitarias] y que se den los cambios en la oferta académica; y ustedes como jóvenes y como docentes tienen un papel importante que jugar”.

“La política se está metiendo en todo; siento que el país está en un momento importante para corregir el rumbo. No es solo vivir frustrado y disgustado, sino ver cómo convertimos esa frustración en oportunidades, el momento que tenemos es ahora, que estamos viviendo una crisis social profunda en la provincia, por el abandono del gobierno; y por eso, el colonense no cree en nada, ni en nadie”, expresó Torrijos.

Reiteró que los jóvenes deben prepararse, ya que tienen una responsabilidad en el futuro desarrollo del país y “no tengo duda de que, Dios primero, podemos construir entre todos ese Panamá Posible, de oportunidades compartida, donde la juventud tenga participación para garantizar que efectivamente vamos a construir días mejores”.

En el conversatorio, acompañado de su esposa Vivian Fernández de Torrijos, expresó su satisfacción por escuchar a jóvenes preocupados por el desarrollo de un país más justo, más equitativo y con oportunidades para todos.

En cuanto a la falta de empleo, Torrijos que es urgente implementar carreras técnicas universitarias por un periodo de dos años, para aprovechar las oportunidades que se desarrollan hoy día y que sea dual, es decir, que mientras estudia, el joven pueda practicar.

“Actualmente los jóvenes no se están educando y no porque no quieran, es que la mayoría de las veces no pueden estudiar por la crisis económica; esa desigualdad en el acceso y calidad de la educación y de la salud, que hacen de Panamá un país realmente de desigualdad de forma abismal, donde los jóvenes se frustran, porque no encuentran empleo y las familias cada día se vienen deteriorando”, aseveró.

Torrijos Espino concluyó con que le corresponderá de nuevo redefinir el potencial logístico del país, con base a mejorar las condiciones de Colón y crear oportunidades para el desarrollo, no para colgar en la pared un título, sino para que quienes estudiaron, lo puedan implementar y desarrollar en los próximos años.