TE niega impugnación contra Jesenka Espinosa

Tribunal Electoral negó la solicitud de impugnación contra Jesenka Espinosa Ríos al cargo de segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático, instaurado por su adversaria Emelie García.

El Juzgado Quinto Administrativo Electoral, aclaró que la resolución 09-2025-JA5AE es recurrible mediante un recurso de apelación que se podrá interponer en el acto de notificación o dentro de los tres días hábiles siguientes.

En la solicitud de impugnación, García Miró afirma que la alcaldesa del distrito de Boquerón no cumple con lo establecido en el Estatuto del partido, que exige al menos 120 meses de militancia ininterrumpida para aspirar a ciertos cargos de elección.