Sector construcción plantea simplificar permisos para reactivar inversiones y empleo

Representantes de gremios empresariales vinculados a la construcción y promotores de vivienda propusieron revisar el sistema de trámites y permisos requeridos para iniciar proyectos de construcción, al considerar que la burocracia actual limita la inversión y la generación de empleo en el sector.

La propuesta fue presentada durante una reunión de la Submesa Técnica Social, Laboral y de Optimización de Procesos de Construcción, instancia que forma parte de la Mesa Técnica para la Dinamización del Sector de la Construcción instalada en la Asamblea Nacional.

Elisa Suárez, representante del sector construcción de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), afirmó que actualmente para desarrollar un proyecto es necesario completar más de 80 trámites ante al menos 15 instituciones públicas.

“Actualmente para poder iniciar un proyecto hay que realizar más de 80 trámites, en al menos 15 instituciones diferentes, y en algunas de ellas el trámite se triplica porque tres instituciones piden la misma documentación”, señaló.

Suárez también expresó preocupación por algunas disposiciones aprobadas mediante decreto ejecutivo que, según indicó, generan nuevas exigencias para actividades productivas.

Como ejemplo, mencionó un decreto que obligaría a propietarios de fincas a realizar estudios de impacto ambiental por mantener determinada cantidad de ganado, una medida que consideró excesiva.

Por su parte, Eduardo Castillero, representante de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva), sostuvo que la eliminación del bono solidario de vivienda ha tenido consecuencias negativas para el sector, especialmente en las provincias del interior del país.

Según Castillero, antes de eliminar el subsidio debió realizarse una evaluación de sus resultados y alternativas, debido a las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a financiamiento habitacional.

Durante la sesión también participó el diputado Neftalí Zamora, presidente de la Submesa Técnica Social, Laboral y de Optimización de Procesos de Construcción, quien coincidió en la necesidad de revisar los procedimientos vigentes.

“Desgraciadamente el poder hacer una pared en Panamá cuesta cualquier cantidad de dinero y hay que pasar por muchas instituciones”, manifestó.

El diputado explicó que uno de los objetivos de la mesa es identificar procesos que puedan simplificarse para facilitar las inversiones y fomentar la actividad económica.

“En ese sentido esta mesa se hizo para esos dos motivos, poder entender qué proceso podemos eliminar para que sea mucho más eficiente poder promover la inversión, y segundo, poder estructurar formas para lograr la dinamización económica, sobre todo del sector trabajador”, indicó.

Zamora adelantó que la próxima reunión de la submesa está prevista para el 9 de junio y contará con la participación de representantes de la Caja de Ahorros, quienes expondrán los programas de financiamiento dirigidos a trabajadores de la construcción. El objetivo será evaluar mecanismos que permitan ampliar estas facilidades crediticias hacia otras entidades bancarias, incluyendo el Banco Nacional de Panamá y la banca privada.