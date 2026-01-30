$!¿Se agudiza la crisis dentro de la Coalición Vamos?

Las tensiones al interno de la Coalición Vamos se agudizaron el pasado miércoles cuando el diputado del 4-1 Carlos Saldaña votó de una manera que generó críticas dentro de la misma oposición, durante la elección del subcontralor general de la República.

La decisión del parlamentario, contraria al resto de los compañeros, ocasionó que Juan Diego Vásquez, presidente de la Junta Directiva de esta organización, solicitara que fuera suspendido de las actividades relacionadas con la bancada hasta nuevo aviso. Para Vásquez esto no es una crisis sino poner “la casa en orden”. “Los valores no se negocian en democracia”, dijo el exdiputado.

Sin embargo, el analista político Adolfo Linares difiere de Vásquez e indicó que “todos los diputados son libres de ejercer su voto de acuerdo con su conciencia, sin presiones ni amenazas”.

“Una de las críticas que más se les hacen a los partidos políticos, aquellos que los critican, es que obligan a sus bancadas a votar de acuerdo con la ‘línea’ del partido, so pretexto de sanciones. Pareciera que ahora son estos mismos críticos de ayer los que pretenden tirar ‘la línea’ hoy. A mi criterio, no hay coherencia”, expresó Linares.

Otras suspensiones

En marzo del año pasado fueron suspendidos los diputados Betserai Richards y Walkiria Chandler de participar en reuniones oficiales de la bancada, como medida disciplinaria, después de una disputa interna y conducta considerada “inapropiada” durante una discusión sobre la reforma a la Ley de la CSS.

Además, en agosto informaron que se investigaría al representante del corregimiento de Omar Torrijos, Óscar Gutiérrez, quien fue sancionado por la ANTAI y en octubre se desvinculó de la Coalición Vamos a la representante Raquel Murillo. “La representante incurrió en varios actos que consideramos contrarios a los valores a los cuales se comprometió cuando aceptó ser parte de Vamos”, explicó en su momento el presidente de la JD.