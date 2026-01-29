Mulino y el secretario general de la OEA apuestan por impulsar iniciativas democráticas

El seguimiento a la actual coyuntura geopolítica y el estado de las democracias del continente fueron los temas abordados este jueves por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, según un comunicado oficial de Presidencia.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de las Garzas, en el marco de la visita de Ramdin a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de -América Latina y el Caribe – CAF.

Tanto Mulino como Ramdin, afirmaron estar atentos al estado de las democracias e instituciones en Centroamérica, considerándola crucial para garantizar la estabilidad regional y el fortalecimiento de los países de la OEA.

El mandatario panameño reiteró que la OEA cuenta con el respaldo de Panamá para impulsar iniciativas de corte democrático e institucional que promuevan la estabilidad y el progreso en Centro y Suramérica.