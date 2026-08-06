$!Representantes de San Miguelito rechazan recorte de fondos

Los representantes de corregimiento del distrito de San Miguelito manifestaron su rechazo al recorte de fondos destinados a las juntas comunales, esto tras el anuncio de la alcaldesa Irma Hernández, quien manifestó que la decisión forma parte de las medidas para enfrentar la crisis financiera que atraviesa el municipio.

En este sentido el presidente del Concejo Municipal de San Miguelito, Juan Barsallo, señaló que: “No podemos aceptar ni estar de acuerdo con decisiones que, en muchas ocasiones, se toman de manera apresurada y sin el debido proceso de consulta”.

Barsallo enfatizó, además: “recientemente, la Comisión de Hacienda del Consejo aprobó una moratoria que, durante su primer mes de vigencia permitió una recaudación de 200 mil dólares” e indicó que antes de adoptar medidas que impacten el funcionamiento de las juntas comunales, corresponde evaluar los resultados de esta iniciativa y conocer el destino de esos recursos.

En tanto, el vicepresidente del Concejo Municipal y representante del corregimiento Arnulfo Arias, Elvis Carda, mencionó que: “Ese presupuesto está difícil para un corregimiento que verdaderamente ha sufrido por muchos años y con 7,500 dólares nosotros no podemos hacer mucho para una comunidad que está en pobreza y que no hay trabajo”.

Asimismo, el representante del corregimiento Rufina Alfaro, Iván Cheribín, aseguró “no podemos estar de acuerdo con la administración alcaldicia, ya que tenemos responsabilidad directa con las comunidades. Entendemos la situación, pero se había dado un acuerdo reiterativo una vez aprobamos la moratoria para que fuéramos revisando los resultados. Acaba de pasar un mes y el resultado no fue malo; sin embargo, hemos recibido esta información con esta propuesta de una supuesta orden de la Alcaldía”, manifestó.

Desde la parte financiera, la economista Ana Patiño enfatizó que “debido a la grave situación financiera que afecta al Municipio de San Miguelito era necesario un ajuste fiscal. Pero la reducción de las transferencias a los corregimientos no debe ser la única herramienta de ajuste, asimismo, el ajuste debe ser adecuadamente distribuido entre los 9 corregimientos, porque no todos son iguales; se debe considerar la cantidad de población, extensión y niveles de pobreza”.