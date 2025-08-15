Reportan el fallecimiento del representante de San Juan en Veraguas, Víctor Peñalba

Este viernes, 15 de agosto, el Consejo Provincial de Veraguas, informó el fallecimiento de Víctor Manuel Peñalba Rodríguez (q.e.p.d.), representante del corregimiento de San Juan, distrito de San Francisco de la Montaña.

De acuerdo con el comunicado del Consejo provincial de Veraguas, Peñalba falleció este 15 de agosto en la ciudad de Santiago.

“Durante su gestión, el representante se destacó por su labor en favor del bienestar de los ciudadanos y por su firme defensa de los valores democráticos y la participación ciudadana”, agregaron en el escrito.

Recordaron que “su entrega y dedicación permanecerán en la memoria institucional de este Consejo Provincial, del cual fue presidente durante el período 2021-2022”.