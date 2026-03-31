Proyecto de ley busca mejorar recaudación municipal del impuesto vehicular

La subcomisión legislativa de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional (AN) inició el análisis del proyecto de ley 197, que propone cambios en la gestión del impuesto de circulación vehicular con el objetivo de mejorar la recaudación y la distribución de estos recursos entre los municipios.

La iniciativa, discutida en una primera reunión presidida por la diputada Yesica Romero, plantea que las personas naturales o jurídicas dedicadas a la comercialización de vehículos deberán tramitar el permiso de circulación en el municipio correspondiente al domicilio del propietario del auto.

Entre los objetivos del proyecto figuran “promover la transparencia en la gestión municipal, optimizar los recursos, mejorar la recaudación del impuesto de circulación vehicular y fomentar la equidad fiscal”.

Romero sostuvo que la propuesta tendría impacto en las finanzas locales. “Es beneficiosa porque inyectaría económicamente a los municipios, mejorando su recaudación especialmente a los del interior del país”.

Por su parte, Yariela Díaz, de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), advirtió sobre prácticas que afectan los ingresos municipales. “Muchos propietarios de vehículo evaden el pago en su respectivo municipio y trasladan sus autos hacia otras alcaldías, afectando la recaudación del que se encuentra en su lugar de residencia”.

El proyecto establece que la norma aplicará a agencias distribuidoras, concesionarias y empresas automotrices que comercialicen vehículos nuevos o usados en el país, ya sea para uso personal, comercial o especializado.

En la reunión participaron representantes de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá, la ATTT y el Municipio de Taboga.