$!PRD, Panameñistas y PP: listos para escoger nuevos directivos

Los tres grandes partidos políticos del país: PRD, Partido Panameñista y Partido Popular se alistan para celebrar sus próximas elecciones internas y escoger a sus nuevos directivos.

Tal es el caso del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la dirigencia anunció que el proceso interno arranca hoy 12 de noviembre con el sorteo de los números asignados a los candidatos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Este acto se llevará a cabo en la sede principal del colectivo a las 6:00 p.m., y será de carácter público.

Por su parte, el Partido Panameñista también se encuentra en preparativos para sus elecciones internas programadas para el 23 de noviembre. Carlos Piad, aspirante a la presidencia del colectivo, manifestó que “llevamos dos elecciones con resultados desastrosos, siento que el partido no ha analizado qué fue lo que ocurrió. Nuestro objetivo con las elecciones internas es buscar soluciones ante esos errores y prepararnos adecuadamente para las próximas elecciones generales”.

En tanto, el Partido Popular informó que sus miembros ya están listos para el proceso electoral interno, su presidente, Daniel Brea, detalló que el periodo de campaña se extenderá del 13 de noviembre al 12 de diciembre, permitiendo a los aspirantes promover sus candidaturas y propuestas dentro del colectivo.