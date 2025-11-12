Política

PRD, Panameñistas y PP: listos para escoger nuevos directivos

Las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Panameñista se realizarán el 23 de noviembre, mientras que las del Partido Popular se harán el 13 y 14 de diciembre ambas para el presente año

ML | Banderas del PRD.
Cortesía | Sede del Tribunal Electoral, ubicada en Ancón.
ML | Banderas del Partido Panameñista.
ML | Banderas del Partido Popular.
Amilkar Rodriguez
12 de noviembre de 2025

Los tres grandes partidos políticos del país: PRD, Partido Panameñista y Partido Popular se alistan para celebrar sus próximas elecciones internas y escoger a sus nuevos directivos.

Tal es el caso del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la dirigencia anunció que el proceso interno arranca hoy 12 de noviembre con el sorteo de los números asignados a los candidatos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Este acto se llevará a cabo en la sede principal del colectivo a las 6:00 p.m., y será de carácter público.

Por su parte, el Partido Panameñista también se encuentra en preparativos para sus elecciones internas programadas para el 23 de noviembre. Carlos Piad, aspirante a la presidencia del colectivo, manifestó que “llevamos dos elecciones con resultados desastrosos, siento que el partido no ha analizado qué fue lo que ocurrió. Nuestro objetivo con las elecciones internas es buscar soluciones ante esos errores y prepararnos adecuadamente para las próximas elecciones generales”.

En tanto, el Partido Popular informó que sus miembros ya están listos para el proceso electoral interno, su presidente, Daniel Brea, detalló que el periodo de campaña se extenderá del 13 de noviembre al 12 de diciembre, permitiendo a los aspirantes promover sus candidaturas y propuestas dentro del colectivo.

EL PRD anunció el proceso de veda electoral y directorio interno

ML | El PRD anunció el pasado 8 de noviembre el inicio de su proceso electoral interno, que culminará el próximo 23 de noviembre de 2025, fecha en la que se celebrará la votación para renovar sus estructuras dirigenciales.

Como parte del acuerdo del Directorio Nacional, se estableció una veda electoral que comenzará a la medianoche del 21 de noviembre y se extenderá hasta el 23 de noviembre, día en que los miembros del partido acudirán a las urnas.

La dirigencia del PRD calificó esa jornada como un día histórico para el torrijismo.

La escogencia de nuevas caras en los tres partido representa el inicio de los líderes
