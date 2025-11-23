PRD inicia su Directorio Nacional Extraordinario con 99% de participación

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) desarrolla este domingo, 23 de noviembre, su Directorio Nacional Extraordinario, encuentro en el que se aborda la agenda interna del colectivo.

Según informó la organización política, hasta el momento se han acreditado 302 directores, cifra que representa un 99% de participación. Este nivel de asistencia fue destacado por el partido como un reflejo del compromiso de su membresía y de la organización del proceso.

Asimismo, el PRD señaló que la amplia participación demuestra el interés de su dirigencia en fortalecer la estructura interna y avanzar en la toma de decisiones clave para el futuro del colectivo.