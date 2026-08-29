Política

PRD impulsa formación para fortalecer el liderazgo político de las mujeres

PRD impulsa formación para fortalecer el liderazgo político de las mujeres
Participantes del evento.
PRD impulsa formación para fortalecer el liderazgo político de las mujeres
Participantes del evento.
PRD impulsa formación para fortalecer el liderazgo político de las mujeres
Entrega de reconocimientos a mujeres.
Redacción Web
29 de agosto de 2026

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) realizó el encuentro “Alma de Mujer”, una jornada de formación orientada a fortalecer el liderazgo y promover una mayor participación de las mujeres en la política.

La actividad fue organizada por el Frente Femenino del PRD, en colaboración con COPPPAL Mujeres, y reunió a mujeres interesadas en desarrollar herramientas y conocimientos para ampliar su participación en los espacios de toma de decisiones.

El encuentro contó con la participación de expositoras nacionales e internacionales, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos sobre liderazgo, participación política y el papel de las mujeres en la transformación de sus comunidades.

Durante la jornada, los organizadores destacaron el aporte de las expositoras y agradecieron su participación en un espacio que, según señalaron, buscó inspirar y brindar nuevas herramientas a las asistentes.

“Alma de Mujer” forma parte de las iniciativas impulsadas por el Frente Femenino del PRD para promover la formación y el liderazgo de las mujeres dentro de la actividad política.

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