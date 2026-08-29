PRD impulsa formación para fortalecer el liderazgo político de las mujeres

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) realizó el encuentro “Alma de Mujer”, una jornada de formación orientada a fortalecer el liderazgo y promover una mayor participación de las mujeres en la política.

La actividad fue organizada por el Frente Femenino del PRD, en colaboración con COPPPAL Mujeres, y reunió a mujeres interesadas en desarrollar herramientas y conocimientos para ampliar su participación en los espacios de toma de decisiones.

El encuentro contó con la participación de expositoras nacionales e internacionales, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos sobre liderazgo, participación política y el papel de las mujeres en la transformación de sus comunidades.

Durante la jornada, los organizadores destacaron el aporte de las expositoras y agradecieron su participación en un espacio que, según señalaron, buscó inspirar y brindar nuevas herramientas a las asistentes.

“Alma de Mujer” forma parte de las iniciativas impulsadas por el Frente Femenino del PRD para promover la formación y el liderazgo de las mujeres dentro de la actividad política.